Des milliers de jeunes de la Casac apportent leur soutien au CMT et à la France

Les membres de la Coalition des associations de la société civile pour des actions citoyennes (Casac) ont exprimé, à travers une marche pacifique ce 6 mars, leur soutien aux autorités de la transition et à la France.

“Oui, le CMT mérite tout notre soutien en cette période charnière de notre pays. Oui au CMT parce que la paix est assurée. Oui au CMT pour tous les efforts fournis pour la continuité de l’État. Oui et oui, grâce au CMT, le Tchad est debout“. Tels sont les mots du président de la Casac, Mahmoud Ali Seïd, dans son adresse à ses camarades à la marche de soutien au CMT et à la France organisée ce 6 mars 2022. D’après les organisateurs, ce sont 20 000 membres et symphatisans de la coalition qui ont pris part à cette marche.

La préservation de la paix demeure, selon le président de la Casac, un devoir patriotique sacré. “Nous demandons à tous nos frères et sœurs de s’approprier de la paix et d’en faire d’elle, un levier essentiel pour accompagner la marche irréversible que connaît notre pays. Est-il besoin de rappeler les vertus de la paix, quand on sait que sans elle, aucun développement ne verra le jour“, rappelle le de président de la CASAC.

Mahmoud Ali Seïd invite tous les Tchadiens à cultiver l’amour de la patrie et à œuvrer sans relâche pour que leur pays soit à l’abri de “toutes les péripéties et autres traquenards pouvant être ourdis par les ennemis de la paix”. “Nous devons aussi tous réfléchir à nous détacher des idées préconçues et stéréotypées, nous devons changer d’approche. La CASAC apporte son soutien à toutes les initiatives de préservation de la paix dans notre cher et beau pays le Tchad”, fait-il savoir.

Selon le président de la Casac la paix à laquelle le peuple tchadien aspire aujourd’hui est un effort conjugué avec des partenaires au premier rang la France. “Oui, nous disons merci à la France, ce pays frère et ami. N’eût été l’appui de la France peut-être que les mercenaires venant de la Libye occasionnant le décès du Maréchal Deby, auraient pu semer le chaos. Merci à la France pour ses appuis multiformes. Merci à la France pour ses appuis et contribution dans la lutte contre le terrorisme au Tchad et au Sahel. Sans ce pays, le Sahel serait envahit par des terroristes de tout acabit“, a exprimé Mahamoud Ali Seid.