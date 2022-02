Des conseillères nationales gratifient des pagnes 8 mars à des concasseuses de gravier

Les représentantes des organisations féminines au Conseil national de transition (CNT) ont remis, ce 15 février, des pagnes de la célébration de la journée internationale de la femme à des concasseuses de gravier de N’Djaména.

Amina Tidjani et Neloum Mbaïgoto, les représentantes des organisations féminines au CNT ont apporté un brin de sourire à des femmes concasseuses de N’Djaména. Ces femmes, préalablement enregistrées, ont reçu chacune un pagne de 8 mars. « Le 8 mars, c’est la fête des femmes. Ce jour, toutes les catégories des femmes à l’exemple des ministres, plantons, ménagères vont sortir pour la fête », rappelle la conseillère Amina Tidjani.

A cette occasion, ajoute-t-elle, des recommandations vont être faites aux autorités et à leurs partenaires « pour voir comment ils peuvent nous aider dans notre processus d’autonomisation ».

Se disant reconnaissantes pour ce geste, les bénéficiaires de ces pagnes ont demandé aux deux conseillères de les aider à mieux s’organiser car, poursuivent-elles, leurs difficultés ( manque de gravats, des tracasseries des agents de la mairie) constituent des obstacles à leur épanouissement.

Amina Tidjani les rassure de continuer à plaider leur sort. « Vous, par exemple, vous êtes des femmes battantes. Avec votre activité, vous parvenez à prendre en charge vos familles. Ce qui est très encourageant. Il y a aussi celles qui sont des veuves ou abandonnées par leurs maris. Exercez cette activité sans honte. Nous qui vous représentons au Conseil national de transition et dans les organisations féminines n’allons pas cesser de plaider votre cause, notre cause. Il faut que nos conditions de vie et travail s’améliorent », lance-t-elle.