Des boissons frelatées saisies à Gounou-Gaya

Des boissons frelatées saisies dimanche dernier par les forces de l’ordre du département de la Kabbia, province du Mayo-Kebbi Est, ont été incinérées ce jour. Le préfet, Beramgoro Germain, instruit les chefs de canton à redoubler de vigilance dans cette lutte contre ces produits dangereux.

La Commission de lutte contre les stupéfiants, mise en place le 15 février dernier, par le préfet de la Kabbia, a mis la main sur 4111 sachets de boissons frelatées. Ces produits interdits ont été saisis à Gounou-Gaya des mains d’un habitant du canton Djarao. « Malgré la sensibilisation que nous avions faite, nos jeunes n’ont pas baissé d’ardeur à importer ces produits. Le dimanche dernier, il y a une grande quantité qui a été saisie par la police. Nous avons trouvé la quantité suffisante pour procéder à l’incinération », déclare le préfet, Beramgoto Germain.

Il demande aux forces de l’ordre de redoubler d’efforts « parce que le mal persiste ». Les chefs de cantons sont interpellés. « Il y a un relâchement. C’est dans vos marchés que ça se vend le plus. Il faut qu’on applique ce qu’on dit. Il faut mettre à contribution vos goumiers, vos services de renseignements. Plus ça circule, plus les gens nous narguent. Qu’on prenne la mission au sérieux. Ces boissons sont les véritables catalyseurs de la violence que nous vivons. Contrôlez un peu vos villages », instruit Beramgoto Germain.