Crise à la LTDH : “Quand on n’aime pas son chien, on l’accuse de rage”, Max Loalngar

La crise au sein de la Ligue tchadienne des droits de l’homme (LTDH) perdure. Interrogé par Tchadinfos, Max Loalngar, le président suspendu, explique les raisons de leurs divergences.

La Ligue tchadienne des droits de l’homme (LTDH) traverse une zone de turbulences. Elle fait face à une crise qui a amené les membres du Conseil d’orientation et de contrôle (COC) à suspendre le président Max Loalngar lors d’une session tenue le 23 août.



Selon les membres du COC, la suspension du président fait suite aux manquements constatés. Dans le même sens, le président d’honneur, Dobian assingar a indiqué que “c’est parce que rien ne marche au sein de la Ligue”. Ainsi, le bureau a nommé le premier rapporteur au poste de président par intérim.



Max Loalngar rétorque



Dans une interview qu’il nous accordés, le président Max Loalngar a rejeté en bloc les accusations portées contre lui. Pour lui, sa personnalité gêne. “Par mon activisme, je mettrait en difficulté les relations avec les partenaires notamment la France, l’Union européenne et le gouvernement tchadien“, dit-il. Il estime être serein.





Max Loalngar trouve les mobiles de sa suspension comme de la pure diversion. “Je connais les problèmes réels de la Ligue. J’apporterai des solutions au moment opportun. Je ne change pas et je ne suis jamais perturbé. La crise va vivre“.



Pour lui, sa suspension n’est pas directement liée à la situation que travers la Ligue. “Nous avons voulu mettre le couvert sur nos ordures et dans ce cas, il faut trouver un coupable. Quand on n’aime pas son chien, on l’accuse de rage. C’est ce qui s’est passé exactement“, précise-t-il.



Au sujet de la désignation du président d’honneur Dobian Assingar au comité d’organisation du dialogue national inclusif, Max reconnaît avoir dit verbalement que Dobian Assingar représentera la Ligue si elle ira aux assises. Toutefois, il affirme que c’est une “participation que je dirai simplement illégale“. Car, d’après lui, la résolution qui a désigné Dobian Assingar n’est pas légale.