Cinq entreprises soulagent les réfugiés camerounais

Les Brasseries du Tchad (BDT), groupe CFAO, Société générale Tchad (SGT), Sogea-Satom et Total énergies ont fait un don de kits alimentaires et non-alimentaires aux réfugiés camerounais.

Les refugiés camerounais font face à des difficultés. Depuis leur arrivée sur le sol tchadien, ils ont été accueillis sur des espaces vides et sont exposés au froid. Difficile pour les uns de manger et aux autres de se laver. Cette situation a attiré l’attention de quelques entreprises. Il s’agit des Brasseries du Tchad (BDT), groupe CFAO, Société générale Tchad (SGT), Sogea-Satom et Total énergies. Elles ont assisté ces refugiés camerounais avec des kits alimentaires et non-alimentaires.

Des packs d’eau, des couvertures, des savons, des sacs de sorgho, des pâtes alimentaires et autres ont été remis à la direction de la Croix-Rouge du Tchad (CRT). Ces kits seront distribués aux personnes ayant fui les conflits du Cameroun, et qui se retrouvent au Tchad.

L’objectif de ce don est d’offrir une réponse d’urgence à la crise humanitaire provoquée par les violences intercommunautaires, témoigner la solidarité citoyenne de ces entreprises, et restaurer les populations déplacées dans leur dignité.

Pour rappel, plus de 10 000 personnes ont trouvé refuge au Tchad. Elles ont fui les conflits intercommunautaires au Cameroun.