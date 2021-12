Chefferie traditionnelle : Doumgou Djibrine Pina est intronisé chef de canton Kabalaye

La cérémonie d’intronisation du nouveau chef de canton Kabalaye, Doumgou Djibrine Pina, a lieu ce mardi 28 décembre 2021 à Laï.

C’était en présence du gouverneur de la province de la Tandjilé Doudlengar Miayo et plusieurs invités venus de tous les horizons du pays.

Le nouveau chef de canton Kabalaye a été choisi par le conseil de famille pour diriger le canton après la mort de son frère aîné Assina Pina. Il est intronisé par le chef de terre Kabalaye Adil Adilgué.

Dans son discours officiel, le préfet du département de la Tandjilé Est Mahamat Abdoulaye Mahamat a souligné qu’en matière de l’administration et de police, le chef de canton est appelé à assister l’administration dans sa mission d’encadrement des populations. Et en matière judiciaire, il est appelé à aussi collaborer dans la recherche des auteurs de crimes, délits et contreventions, a-t-il précisé.

Assis sur son trône, sa majesté Doumgou Djibrine Pina a déclaré qu’il reste ouvert à tous les villages et toute la population du canton afin d’asseoir tous les projets socio-économiques. La cérémonie de remise des cadeaux en nature et en espèce au nouveau chef coutumier du canton kabalaye, Doumgou Djibrine Pina, a constitué la dernière étape de cette cérémonie d’intronisation.