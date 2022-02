Ces camions interdits de circuler qui roulent toujours

Malgré leur interdiction par la mairie de N’Djaména, les camions dont les carrosseries sont modifiées continuent de circuler, provoquant des accidents et terrorisant les usagers de la voie publique.

Ces monstres roulants nous côtoient tous les jours. Sur nos voies, principales ou secondaires, l’on ne peut les éviter. Leur hauteur et largeur ne connaissant pas de limite. Les conducteurs d’engins, poussés à bout, mêlent très souvent imaginations et querelles pour se sortir de nombreux embouteillages créés par ces camions.

Pourtant, le 1er juin dernier, le maire de la ville de N’Djaména, Ali Haroun, a pris une mesure interdisant la circulation de ces véhicules à carrosseries modifiées. Ces engins ne répondant à « aucune norme de conception », doivent être « immédiatement » retirés de la circulation.

Les contrevenants se verront verbalisés et leur véhicule saisi, avait mis en garde le maire. Il n’a visiblement pas été entendu. Ces engins, pour la plupart, viennent du Cameroun, remplis de marchandises, traversent ostensiblement les postes de police, de douane et de la mairie. Ils s’acquittent des taxes et autres redevances. Ça sera tout ! La surcharge ne dérange guère les agents des forces de l’ordre.

En route, des câbles électriques sont soulevés par les apprentis des chauffeurs, sans en mesurer les risques, pour frayer le passage. Les chaussées, déjà fragilisées par les aléas climatiques et le manque d’entretien, s’affaissent à leur passage répétitif. Les passants n’ont que leurs yeux pour pleurer. Et cela ne semble pas prêt de s’arrêter.

L’unique pont à double voie qui relie le centre ville de N’Djaména aux quartiers périphériques est constamment bouché par ces camions. S’ils ne se renversent pas sur ce pont, c’est sur les grandes voies et aux heures de pointe, que le sinistre se déroule. Le 30 juin 2021, moins d’un mois après la décision du maire, un de ces camions transportant des sacs de céréales s’est renversé au rond-point à double voie. Aucune personne n’a été, heureusement, touchée.

Ce ne sera pas le cas de quelques usagers de l’avenue Ngarteri Mathias. Hier, nos confrères de la radio arc-en-ciel, rapportent qu’un camion à benne basculante, rempli de briques cuites, s’y est renversé. Deux motocyclistes ( un a perdu connaissance) et un passant sont blessés.

Quelques semaines plutôt, informent nos confrères, un camion en surcharge de planches, en basculant, a fait de nombreux blessés au quartier Walia, dans le 9e arrondissement de N’Djaména.

Qu’attendent les autorités pour mettre en exécution les sanctions prévues par les textes ? Voudrait-on avoir sous les yeux plus de victimes pour faire le médecin après la mort ?