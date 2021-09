Bolloré Transport & Logistics Tchad obtient la triple certification qualité-sécurité-environnement

MESSAGE – À l’issue d’un audit de plusieurs mois mené par Bureau Veritas, leader mondial de la certification, Bolloré Transport & Logistics Tchad a obtenu le 13 juillet 2021 la triple certification sur l’ensemble des normes relatives à la sécurité au travail (ISO 45001), au management de qualité (ISO 9001), et à l’environnement (ISO 14001).

Destinées à harmoniser les procédures actuelles du réseau au niveau mondial, ces nouvelles certifications permettront à Bolloré Transport & Logistics Tchad d’améliorer la prise de décision et de bénéficier d’une meilleure visibilité des processus pour continuer à délivrer une qualité de service optimale aux clients de l’entreprise.

« Cette triple certification est le fruit du travail rigoureux de nos collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour atteindre l’excellence opérationnelle. Malgré un contexte difficile lié à la pandémie de coronavirus et une situation géographique qui rend le Tchad tributaire des ports camerounais de Kribi et Douala, nos équipes et moi restons engagés pour améliorer nos performances dans le respect des normes les plus strictes. », a déclaré Cyrille TETREL, Directeur général Pays de BTL Tchad.

« Bolloré Transport & Logistique Tchad veille à agir avec exemplarité en gérant ses activités dans le respect des normes en particulier celles liées à la qualité, la sécurité et l’environnement. Nous avons à cœur de poursuivre nos engagements pour satisfaire nos clients tout en tenant compte de notre écosystème global. », a précisé Dandigue Sylvestre, Responsable QHSE Bolloré Transport & Logistics Tchad.

À propos de Bolloré Transport & Logistics Tchad

Présent au Tchad dans le transport, la logistique, Bolloré Transport & Logistics emploie aujourd’hui plus de 150 collaborateurs. L’entreprise participe activement au développement du Tchad et s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs. Elle mène également des actions en faveur des populations en particulier les jeunes et des campagnes de sensibilisation pour la préservation de l’environnement.

