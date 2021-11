Bientôt un marché de Noël à N’Djamena pour soutenir les enfants des rues

Dans l’optique de créer un cadre de brassage entre les enfants de divers horizons, la Fondation lumière des enfants, organise du 16 décembre 2021 au 2 janvier 2022 à N’Djaména, un marché de Noël.

La première édition de ce marché de Noël va se tenir à la Place de la Nation à N’Djaména. Il va réunir les enfants, mais aussi les adultes autour d’une festivité culturelle. « La Noël, c’est la fête de tous les enfants. Qu’on soit musulman ou chrétien », simplifie la présidente de la Fondation lumière des enfants (FLE), Souraya Mahamat Djarnabi. « Nous voulons que cet évènement soit un lieu d’éducation, d’épanouissement culturel des enfants. On va donc réunir les enfants de divers horizons pour un brassage», aspire-t-elle.

Le programme du marché prévoit, entre autres, l’exposition des objets artistiques ; un pôle dédié aux animations ; un concours inter établissements et de musique ; la promenade du père Noël et de son âne.

Avant, pendant et après ce marché, la FLE compte accorder une attention particulière aux enfants dans la rue. « Je me dis à N’Djamena, et même au Tchad, on oublie un peu les enfants ( …). Il y aura une journée de l’arbre. C’est une caravane que nous allons faire avant l’ouverture du marché. Donc un arbre acheté est égal à un enfant scolarisé. Cela pour aider les enfants de la rue. Ce marché permettra aux enfants de la rue de trouver un cadre pour leur épanouissement. Dans le cadre de la fondation, nous souhaiterons avoir un cadre d’accueil et d’éducation des enfants de la rue », projette la présidente Souraya Mahamat.

Pour mener à bien ce projet, Souraya Mahamat, demande le soutien, de diverses natures, de la population.« Nous appelons toute la communauté tchadienne de vraiment soutenir ce projet ».

La FLE qui organise ce marché, est créée le 23 janvier 2021. Elle œuvre dans la prise en charge sanitaire, sociale et éducative des enfants démunis.