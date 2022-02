Batha : une journée citoyenne de salubrité organisée à Ati

La commune d’Ati et le département du Batha Ouest ont organisé le vendredi 04 février une journée citoyenne de salubrité dans la ville d’Ati.

Munis de matériels de travail, les élèves de différents établissements, les associations des jeunes, des femmes, la plateforme des associations de jeunes du Batha Ouest, les chefs de carré, les agents de la commune et le personnel du département ont pris d’assaut la ville d’Ati pour la rendre propre.

Le geste a été salué par le maire de la ville d’Ati Abakar Moussa Kaïdallah et le préfet du département du Batha Ouest, Sadik Mahamat Iga. Pour le préfet et le maire, cette initiative est une première du genre et ne sera pas la dernière.

Saluant l’effort fourni par la population, le préfet et le maire se disent très ravis de ce geste important pour la ville d’Ati. À travers cette opération, ils lancent un appel à toute la population d’Ati de faire de même afin de rendre la ville propre.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati