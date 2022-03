Batha : un projet de renforcement de la gouvernance locale lancé à Ati

Financé par l’Union européenne à hauteur de 400.000.000Fcfa et pour une durée de 36 mois, ce projet vise le renforcement de la gouvernance locale et des capacités d’offres de services sociaux de base aux populations de la commune d’Ati.

Pour Madame Carole, chargée du programme section bonne gouvernance de la délégation de l’Union européenne, chaque acteur concerné doit jouer son rôle dans le respect des textes régissant le fonctionnement des communes et des engagements pris avec la délégation de l’Union Européenne.

Le directeur général de la décentralisation du ministère de l’Administration, Kadadi Dody a pour sa part souligné que, la réalisation des activités dudit projet comblera les attentes “légitimes” de la population d’Ati.

En lançant les activités dudit projet, le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben Dergon, précise que ce projet vise à favoriser la proximité de la population d’Ati aux services en vue d’en faire une commune solide et contribuant par la même occasion à sa croissance. Le gouverneur n’a pas manqué de remercier l’Union européenne pour ses efforts continus en faveur des communes de la province du Batha et surtout sa contribution non négligeable à la commune d’Oumhadjer à travers le projet Pasoc et Al-inkhaz.

