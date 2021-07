Batha : les membres de la société civile d’Ati outillés en techniques de communication-plaidoyer et suivi des politiques publiques

La Cellule de liaison et d’information des associations féminines (CELIAF) antenne d’Ati organise depuis ce matin 10 juillet 2021, une formation sur les techniques de communication-plaidoyer et suivi des politiques publiques à l’intention des membres de la société civile de la province du Batha.

C’est dans le cadre du projet Renforcement des organisations communautaires de base à travers des actions de formation, d’information, de sensibilisation d’appui-conseil et de mise en réseau que les membres de six (6) associations féminines et de la société civile de la province du Batha suivent une formation axée sur les techniques de plaidoyer et en gestion de projet.

Ce sont 60 femmes venus du département du Batha Ouest qui prennent part à cette formation.

La présidente de la CELIAF antenne d’Ati, Fatimé Bachir a souhaité la bienvenue à toutes les participantes avant de demander à ces bénéficiaires d’être attentives et participatives pour la réussite de ce projet dans la province. Car selon elle, ce projet vient à point nommé pour répondre aux cris de cœur des organisations de la société civile et les organisations à base communautaires de la province en matière de renforcement des capacités.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati