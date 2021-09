Batha : les éleveurs déplorent l’état du pont de transhumance

En cette saison des pluies, les éleveurs du Batha éprouvent d’énormes difficultés pour acheminer leur bétail dans les localités voisines. En cause, l’impratiquabilité de la route qui conduit au pont de transhumance.



Avant 2015, la traversée du fleuve Batha, un passage obligatoire pour nombre de pasteurs de la province, était un véritable parcours de combattant. Car, de nombreuses pertes en vies humaines et animales étaient enregistrées chaque année.



C’est en 2012 que l’ancien président de la République, Idriss Déby Itno a décidé de faire construire un pont sur le fleuve, précisément dans la sous-préfecture de Koundjourou. Objectif : réduire la distance du trajet des transhumants à plus de 100m. Ce pont a été inauguré, le 27 juillet 2015 et a coûté plus de huit milliards de nos francs. Quelques années plus tard, le constat montre que le calvaire des transhumants persiste toujours. Raison? Le projet d’avenant de quatre kilomètres qui a été prévu n’est pas réalisé jusque-là.



Pour se rendre dans la localité voisine la plus proche, située à cinq kilomètres de la sous-préfecture de Koundjourou, “on fait parfois une semaine”, témoigne le sous-préfet de Koundjourou, Idriss Souleymane Bouyemé. Mais il y a aussi les femmes en travail qui perdent leur vie à cause de l’impratiquabilité de la route qui conduit au pont de transhumance et “des milliers de bétail sont emportés chaque année”.



Lors de l’inauguration du marché à bétail de Koundjourou, le sous-préfet a plaidé auprès du ministre de l’Elevage et des Productions animales, Abderahim Awat Atteib, pour la réalisation du projet d’avenant qui semble être la seule réponse à cette situation. Ce qui permettrait de sauver des vies humaines et animales. Le plaidoyer du sous-préfet a amené le ministre de l’Elevage a effectué une visite improvisée sur le pont en question.

Il a à cette occasion rassurer le sous-préfet que le dossier concernant l’avenant sera suivi.