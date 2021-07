Batha : la gendarmerie intercepte 16 jeunes en route vers la Libye

Ce mercredi 14 juillet 2021, la légion No 12 de la gendarmerie nationale du Batha a intercepté 16 jeunes dont un mineur qui tentent d’aller en Libye. Ils ont été présentés à la presse locale.

Malgré l’interdiction des hautes autorités, des jeunes continuent de tenter d’aller en Libye. C’est pour décourager cette pratique que la légion No 12 de la gendarmerie du Batha a mis la main sur 16 jeunes dont un mineur.

Lors de leur présentation à la presse locale, le gouverneur de la province du Batha, Djimta ben Dergon a félicité la légion de gendarmerie No 12 pour le travail abattu et a exhorté les forces de défense et de sécurité de doubler d’effort pour décourager et traquer ceux qui veulent aller en Libye. Il a aussi demandé à la population du Batha de donner des renseignements par rapport a cette pratique à la gendarmerie pour décourager les jeunes de se livrer à cette aventure sombre.

Pour le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Ati, Mahamat Ourdi, des enquêtes seront menées pour déterminer si ces jeunes n’avaient pas l’intention d’aller en rébellion. Mahamat Ourdi de conclure que si c’est le cas, ils répondront de leurs actes devant la justice.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à ATI