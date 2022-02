Batha : des jeunes et femmes réfléchissent sur la prévention et la résolution des conflits

Dans l’optique de promouvoir une véritable implication des jeunes et des femmes dans la recherche des résolutions aux tensions et conflits qui existent dans les communautés, le Programme alimentaire mondial (PAM) et L’organisation internationale pour les migrations (OIM) en partenariat avec l’ONG ADESOL organisent un atelier ce 23 février à Ati.

Cela intervient dans le cadre du projet “habiliter les jeunes vulnérables à devenir des agents de consolidation de la paix”. C’est dans cette optique que plusieurs membres de structures communautaires et jeunes prennent part à cet atelier.



L’occasion a été donné au chef du projet de l’Ong ADESOL Abdelkerim Akouane de remercier le PAM et L’OIM d’avoir organisé cet atelier de formation pour renforcer la capacité des jeunes, femmes et hommes des structures communautaires pour la prévention et résolution des conflits afin de sortir des cycles de violence dans notre société.

Lançant les travaux dudit atelier, le maire de la ville d’Ati, Abakar Moussa Kaïdallah a encouragé les participants à identifier les stratégies et les méthodologies de résolutions en cas de conflit entre les membres d’une société ou d’une communauté. En fin le Maire demande aux participants de suivre avec beaucoup d’attention pour sortir avec des outils de prévention et résolution des conflits.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati