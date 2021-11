Aya Chad prépare l’esprit de ses campeurs

En prélude à la 3e édition du camp de formation des jeunes prévu du 19 au 25 novembre à Am-timan, l’Ong Aya Chad et les participants ont eu une rencontre le 12 novembre.

Environ 300 participants vont prendre part à la 3e édition d’Aya boot camp. Un camp au cours duquel différents modules sur les domaines agro-sylvo-pastoraux seront enseignés. Pour préparer les esprits des participants et ajuster quelques détails, l’Ong Aya Chad a échangé avec les formateurs et participants. « Cette rencontre permet qu’on partage les informations relatives au déplacement et au séjour à Am-timan, afin que nous ayons le même niveau d’information », a indiqué la présidente d’Aya Chad, Fatimé Souckar Terab.

Dans les échanges, il a été conseillé aux participants d’observer un régime alimentaire toléré par leurs organismes, pour éviter d’éventuels désagréments lors du trajet. Les participants ont aussi été invités à appliquer les mesures de précaution prises par les autorités pour lutter contre la covid-19. Il s’agit, entre autres, de l’utilisation du masque de protection et du gel hydroalcoolique.

A la suite de cette formation, les participants vont se rendre au « camp dary » dans le parc de Zakouma, le 26 novembre, pour une journée d’échanges. Et le 27 novembre, il va se tenir « la nuit des entrepreneurs » pour clôturer cette 3e édition d’Aya boot camp.