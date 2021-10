Airtel Africa lance sa stratégie de durabilité à long terme, s’appuyant sur sa mission d’entreprise : transformer des vies

Boutique Airtel



MESSAGE – Airtel Africa, l’un des principaux fournisseurs de services de télécommunications et d’argent mobile, et présent dans 14 pays d’Afrique, a lancé ce 28 octobre 2021 à Nairobi une stratégie globale en matière de durabilité. (visite https://www.airtel.africa/investors)



Cette stratégie décrit ses intentions détaillées pour améliorer la vie de millions de personnes en Afrique grâce à l’inclusion numérique et financière et à l’accès à l’éducation. La stratégie comprend également des objectifs spécifiques en matière de protection de l’environnement et le développement constant d’un lieu de travail gratifiant, divers et inclusif.



Plusieurs travaux ont été faits pour identifier les programmes techniques nécessaires afin de répondre à tous les thèmes importants d’Airtel et pour exercer une influence réelle et positive sur les personnes et les communautés en Afrique. La stratégie définit des objectifs et des engagements spécifiques, et pour chacun d’entre eux, la boite a déterminé précisément comment il les atteindra et les étapes à franchir.



Le Conseil d’administration et le Comité exécutif ont joué un rôle essentiel dans l’élaboration de cette stratégie, qui est totalement en phase avec la stratégie et les projets de l’entreprise. Airtel a consulté ses intervenants tout au long de l’élaboration de la stratégie et ensuite procédé à une consultation détaillée des intervenants avant ce lancement.



La stratégie repose sur quatre piliers de durabilité : “leurs activités”, qui correspond à nos opérations et à l’expansion de leur réseau, “le personnel”, qui définit les engagements en matière d’engagement, de développement, de diversité et d’intégration des employés, “La communauté Airtel”, qui décrit l’engagement à améliorer l’accès à l’éducation, et “L’environnement”, qui vise à réduire l’impact environnemental des opérations Airtel. Parmi les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, Airtel a identifié six qui feront l’objet d’une contribution réelle et concrète, à savoir l’ODD 4 : Éducation de qualité, l’ODD 5 : Égalité des sexes, l’ODD 8 : Emplois décents et croissance économique, l’ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructure, l’ODD 10 : Réduction des inégalités, et l’ODD 12 : Consommation et production responsables.



Segun Ogunsanya, Directeur Général, Airtel Africa, a commenté : « Ce jour est une étape importante dans le parcours d’Airtel Africa. Notre nouvelle stratégie nous offre des bases solides pour accélérer le processus de changement dans les communautés que nous servons et au sein de l’environnement dans lequel nous opérons. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos intervenants pour nous assurer que cette stratégie soit ambitieuse, solide et crédible. Cette démarche de partenariat est à la base de tout le travail que nous réaliserons dans le cadre de notre stratégie. Nous chercherons à collaborer avec l’ensemble du secteur, conscients qu’en travaillant ensemble, nous serons en mesure de générer des retombées plus importantes pour les personnes qui en ont le plus besoin. Nous sommes plus engagés que jamais à communiquer ouvertement et honnêtement sur nos progrès au moment où Airtel Africa se lance dans son long périple vers un avenir plus durable. »



Objectifs et engagements



La stratégie de durabilité comporte neuf objectifs et engagements, accompagnés de programmes correspondants qui traitent des sujets importants pour l’entreprise (identifiés dans le cadre d’une grande consultation au début de l’année) et permettent au Groupe de continuer à assurer une croissance durable et à

Observer les meilleures normes de gouvernance :

• Objectif en matière de sécurité des données : Assurer à nos clients une sécurité des données à la pointe du secteur grâce à des investissements dans la technologie et l’expertise, à la modernisation des processus et à la sensibilisation des consommateurs, en mettant l’accent sur la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité.

• Objectif de qualité de service : Offrir aux communautés mal desservies un accès à des réseaux et à une connectivité fiables grâce au déploiement de nouvelles infrastructures et technologies, à l’amélioration de la connectivité et de la capacité des fibres optiques, en mettant l’accent sur l’accessibilité, la fourniture et la fiabilité des services.

• Objectif relatif à la chaîne d’approvisionnement : S’assurer que tous nos fournisseurs soient en phase avec notre politique de durabilité grâce à des programmes visant à renforcer la transparence des fournisseurs et à vérifier les performances en matière de critères ESG, en mettant l’accent sur une meilleure diligence des fournisseurs et sur le respect permanent des critères ESG.

• Engagements envers notre personnel : dans le cadre de notre engagement permanent visant à offrir des possibilités d’emploi gratifiantes et à parvenir à une véritable diversité et inclusion à tous les niveaux de l’entreprise en : o Assurant l’égalité au sein de notre personnel en recrutant et en mettant en place des programmes de formation et de promotion pour tous, indépendamment du sexe, de la nationalité ou du handicap ;

o Offrant une formation aux meilleures pratiques et un développement grâce à des initiatives de perfectionnement et de requalification afin de s’assurer de la réussite de leurs carrières futures. Et en soutenant les femmes entrepreneurs par de la formation et en renforçant la participation des femmes dans les secteurs de la technologie et de l’ingénierie ;

o Assurant les normes les plus strictes en matière de santé et de sécurité pour nos employés et nos sous-traitants par l’introduction d’un système de gestion des bonnes pratiques en matière sociale, de santé et de sécurité, de meilleures politiques et la conformité totale avec toutes les lois et règlements ; et,

o Maintenant le plus possible l’engagement des employés par la mise en place de dispositifs supplémentaires permettant à chacun de nos employés de s’exprimer.



• Objectif d’inclusion numérique : améliorer de façon importante l’inclusion numérique en Afrique en favorisant la pénétration de la téléphonie mobile, des smartphones et du haut débit domestique dans les zones rurales par la mise à disposition de services de vente au détail et d’assistance.

• Objectif d’inclusion financière : accroître de manière significative l’inclusion financière en Afrique, avec un soutien particulier aux femmes par le développement de produits financiers abordables pour répondre aux besoins des personnes qui ne sont pas ou peu bancarisées, d’un service fiable et de la confiance et des connaissances financières.

• Objectif d’accès à l’éducation : aider à transformer la vie de plus d’un million d’enfants en améliorant l’accès à l’éducation – avec des programmes axés sur la connectivité, la mise à disposition de contenus éducatifs gratuits dans le cadre d’un partenariat de cinq ans avec l’UNICEF, la connexion de 1 400 écoles à l’internet d’ici 2027, et le parrainage et le soutien aux écoles sur tous nos marchés.

• Objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre : Notre ambition est de parvenir à des émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) nulles avant l’échéance de 2050 fixée par l’Accord de Paris. Pour ce faire, nous devons pleinement identifier, mesurer et réduire nos émissions de GES, ce qui ne peut être réalisé qu’en partenariat avec nos pairs et l’ensemble du secteur. Nous élaborerons et lancerons en 2022, avant la publication de notre premier Rapport de Durabilité, un plan de décarbonisation crédible et pionnier dans le secteur.

• Gestion environnementale : Éliminer les déchets dangereux de nos activités, réduire de manière significative nos déchets non dangereux et minimiser notre consommation d’eau grâce à des programmes visant à remplacer les matériaux nocifs, à développer les programmes de recyclage et à sensibiliser les employés à la protection de nos ressources naturelles.



