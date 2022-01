Abéché : le projet Bab Al Amal forme 32 jeunes dans divers métiers

32 jeunes bénéficiaires de la 3eme cohorte du projet de formation et de réinsertion professionnelle Bab Al Amal, ont reçu leur parchemin, le mercredi, 12 janvier, à la commune d’Abéché.

18 femmes et 14 hommes sont formés dans les domaines de la coiffure et tatouage, l’hôtellerie, la couture, la menuiserie bois, le maraîchage, l’électricité bâtiment, la mécanique auto, etc. La formation a duré six mois. C’est le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ahmat Dari Bazine, qui a officié la cérémonie de remise de parchemins en présence de ses collaborateurs et des partenaires techniques et financiers du projet Bab Al Mal.

A noter que Bab Al Amal intervient depuis 3 ans dans les provinces du Mayo-Kebbi (Est et Ouest), du Logone Occidental, du Ouaddaï et du Moyen-Chari. Ce projet a pour objectif de former des jeunes tchadiens déscolarisés ou sous-scolarisés en vue de leur insertion socio-professionnelle.