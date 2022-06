Abéché : le maire ordonne la fermeture des lieux de consommation de “chicha”

Par un communiqué signé ce 9 juin 2022, le maire de la ville d’Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, prend deux décisions importantes.

Pour la première décision, le maire porte à la connaissance des propriétaires des motos taxis et « Rakchas » que désormais ils ne sont autorisés à circuler qu’entre 3heures du matin et 24 heures. Par ailleurs, « une autorisation spéciale sera accordée à quelques rakchamans pour répondre à certaines urgences signalées çà et là dans les quartiers». Le communiqué de poursuivre que, tout rakchaman et clandoman ne respectant pas la règlementation s’exposera à des amendes allant jusqu’à 100.000 FCFA.

Deuxièmement, pour des raisons « sécuritaires », le maire ordonne la fermeture pure et simple de tous les lieux de consommation de “chicha” à compter de ce 9 juin 2022.