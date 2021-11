A Gounou-Gaya, un projet ambitionne endiguer les violences faites aux femmes et aux enfants

l’Association des jeunes pour le développement de Gounou-Gaya ( AJDGG), a lancé ce samedi, 20 novembre, son projet intitulé « Contribution à l’application des textes basés sur les violences faites aux femmes et aux enfants » dans ladite ville.

Le Tchad a ratifié plusieurs accords et traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme. En particulier ceux des femmes et des enfants. Il s’agit, entre autres de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et la Convention relative aux droits de l’enfant. Mais, la question de leur respect se pose avec acuité, constate le maire de la ville de Gounou-Gaya, Démé Baissemma.

Le projet, porté notamment par l’AJDGG, a donc pour objectif de contribuer à la sensibilisation et à la vulgarisation de ces textes et plaider auprès des autorités pour leur application.

Pour atteindre les objectifs de ce projet, le président de l’Association des jeunes pour le développement de Gounou-Gaya ( AJDGG), Emmanuel Assané, dit compter sur les contributions et soutiens des autorités et des différentes couches sociales. « Lutter contre les violences faites aux femmes et la déscolarisation des enfants filles doit impliquer tout le monde. C’est l’affaire de tous pour une vie respectable en société », lance-t-il.