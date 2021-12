L’ANIE et ses partenaires forment des jeunes en leadership

Du 22 au 24 décembre, à N’Djaména, des jeunes ont été formés par l’Agence nationale des investissements et des exportations ( ANIE) et ses partenaires sur le « leadership et le coaching quotidien ».

Pour le formateur Amine idriss, le coaching de tous les jours et la pratique du leadership sont nécessaires à « nous tous pour mieux gérer nos business, les faire grandir et éventuellement avoir de nouveaux investisseurs ».

La directrice générale adjointe de l’Anie, Nicole Ndoubayo, espère que cet atelier de formation a apporté une valeur ajoutée aux participants. « Nous tenons à ce que les futurs grands chefs d’entreprise que vous êtes aient les armes pour pouvoir faire face à certains défis. Nous espérons que vous allez en faire bon usage à vos différents niveaux de responsabilité, d’engagement par rapport à vos affaires ».

Nicole Ndoubayo d’ajouter que les jeunes et femmes sont des acteurs très importants dans le processus de développement d’un pays. « Nous pensons aujourd’hui qu’il n’est pas possible d’atteindre une croissance économique dans un État sans mettre en avant ces deux catégories. Le monde est devenu un village planétaire donc il n’est pas question que le Tchad reste en retrait parce que peut-être il y a des jeunes qui sont moins engagés que d’autres », signifie-t-elle.

Elle promet l’appui de son institution pour de telles initiatives. « Nous n’allons pas lésiner sur les moyens pour vous donner le maximum d’armes et de munitions nécessaires pour vous permettre de vous battre dans ce monde ou tout simplement lorsqu’on a pas la capacité de leadership, nous ne pouvons pas nous faire entendre à un certain niveau », lance-t-elle.

Les participants qui disent avoir développé leur sens de l’écoute et la gestion d’équipe, recommandent à l’Anie et ses partenaires de multiplier ces initiatives et suivre les bénéficiaires pour atteindre les objectifs fixés.