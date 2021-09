Tchad: le ministre de l’Elevage plaide pour le vivre-ensemble dans le Hadjer-Lamis

Après la province du Batha où il a inauguré un marché à bétail dans la sous-préfecture de Koundjourou et a eu des réunions avec les organisations des professionnels de l’élevage, le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Abderrahim Awat Ateib s’est rendu le 4 septembre avec sa délégation dans la province du Hadjer-Lamis. Dans cette province, deux activités ont marqué son séjour.



Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Abderrahim Awat Ateib a visité le marché à bétail, situé dans la sous-préfecture de Karmé, dans le Hadjer-Lamis.

C’est un marché construit sur un espace de 36.000 m2 avec des multiples bureaux et des hangars pour le repos des commerçants et bien d’autres. C’est un véritable lieu d’échange des animaux sur pieds mais pas seulement. On y trouve aussi d’autres produits alimentaires comme le riz.

Le marché de bétail de Karmé est une infrastructure construite par le gouvernement tchadien dans le cadre du Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS-Tchad) sur financement de la Banque mondiale.



Ce dimanche, c’est le jour du marché, puis qu’il s’agit d’un marché hebdomadaire, et le ministre Abderrahim Water Ateib en a profité pour sensibiliser les commerçants sur la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Il leur a demandé de faire passer ce message de sensibilisation dans leurs environnements. Ce qui sera bénéfique pour les deux secteurs économiques (élevage et agriculture).

A 12h, Abderrahim Awat Ateib finit sa sensibilisation et met le cap avec sa délégation sur Massakory où il sera accueilli par la gouverneure de la province du Hadjer-Lamis, Amina Kodjiana. C’est le même message de sensibilisation qui sera donné mais cette fois-ci avec les responsables des collectivités territoriales décentralisées et les acteurs de la société civile.

A l’occasion de cette rencontre, le coordinateur du PRAPS-Tchad, a énuméré les différentes réalisations faites par le PRAPS dans la province du Hadjer-Lamis et a promis à la gouverneure qu’avec la phase deux du projet, d’autres réalisations seront faites.