L’ONG Sakhal assiste les réfugiés camerounais

L’ONG Sakhal a assisté ce mardi 1er février, sur les sites de Samakale, Kalambari, les réfugiés camerounais avec des vivres et non vivres.

C’est dans le cadre de son projet d’assistance aux réfugiés camerounais installés sur les sites de Samakale, Kalambari, et Ngama Sara à N’Djamena, que l’ONG nationale Sakhal a agi ce mardi 1er février. L’aide est composée de deux tentes équipées, un lit d’accouchement, des lampes solaires, 12 sacs de haricot, 4 bidons d’huile, 10 sacs de sel, 1000 cache-nez, 1 carton de gel et 200 blouses pour les enfants vulnérables au site de Kalambari. La remise officielle a vu la présence des autorités locales, les agences des Nations unies, les Organisations nationales et internationales.

Le responsable de suivi de l’ONG SAHKAL, Mana Malgueteng, souligne que la situation sociale s’impose. “On a constaté que les femmes accouchent à même le sol. Alors il fallait apporter quelques éléments pour rendre l’accouchement simple”, a-t-il justifié.