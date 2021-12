4 morts c’est le bilan d’un conflit intercommunautaire de Fitri

Un conflit agriculteur-eleveur a fait 4 morts dans le village Touka dans la province de Batha.

Le gouverneur de la province du Batha accompagné des éléments des forces de défenses et de sécurité se sont rendus sur le lieu de l’évènement depuis son déclenchement du conflit le jeudi dernier a entamé une procédure de réconciliation entre les belligérants.

Le gouverneur Djimta Ben Dergon et le chef de mission du CMT le général de brigade issakha koty yakhoub ont fait des propositions qui sont acceptées par les deux parties par rapport à la ‘’Diya’’.

Étaient aussi présent à la négociation le sultan de Fitri sa majesté Choroma Hassan Absakine, le chef de canton Djorto Adoum Daoud Adoum et le chef de canton Hamidé Alhadj Abdallah Sossal.

Plusieurs armes de guerre et armes blanches ont été saisies et quelques présumés coupables arrêtés par les forces de l’ordre. Le calme est revenu et la zone est sous contrôle des forces de l’ordre.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à ATI