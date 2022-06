3 milliards FCFA pour les réfugiés camerounais et les communautés d’accueil

Le secrétaire d’État à l’Économie, à la Planification du développement, Dr Abderahim Younous Ali a lancé, ce lundi, à Guilmeye, dans le 1er arrondissement de N’Djamena, le programme de transferts monétaires d’urgence en appui aux réfugiés camerounais et communautés hôtes.

Ce programme, qui s’élève à 3 milliards F.cfa, est mis en œuvre par le Projet d’appui aux réfugiés et communautés d’accueil (Parca). Il a pour bénéficiaires plus de 38.000 refugiés camerounais et 8.954 communautés hôtes, repartis dans les camps de Kalambari, Guilmeye et sur 37 sites et villages.

D’après le Parca, chaque réfugié doit recevoir 45.000 F. Et chaque ménage d’accueil, 120.000 F. « Pour garantir la transparence et la fiabilité des transferts monétaires, le gouvernement a retenu des modalités de paiements électroniques à travers deux opérateurs de téléphonie mobile notamment Moov Africa et Airtel. Pour procéder aux transferts monétaires, le gouvernement a également décidé de doter chaque ménage d’un téléphone portable et d’un numéro », explique Dr Japhet Doudou Beindjila, coordonnateur du Parca.

Des communautés d’accueil des réfugiés camerounais

Dr Abderahim Younous Ali, secrétaire d’État à l’Économie, indique que deux espaces de santé sont construits et équipés par le gouvernement. Il appelle à une gestion transparente de cette assistance. « C’est le lieu d’appeler chaque bénéficiaire à la responsabilité dans l’utilisation de cet appui financier. Aussi, le gouvernement met en garde contre toute tentative de prélèvements ou d’extorsions de ces transferts monétaires aux bénéficiaires ».

Pour rappel, ces réfugiés camerounais avaient fui par dizaines de milliers les affrontements intercommunautaires intervenus fin 2021 à Kousseri et ses alentours.