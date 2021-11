12 jours pour assainir la ville de Gounou-Gaya

Il a été procédé, ce matin, à Gounou-Gaya, dans la province du Mayo-Kebbi Est, au lancement de la campagne de salubrité et de lutte contre l’érosion en milieu urbain.

Cette campagne s’étend du 19 au 30 novembre. Elle mobilise 250 personnes. Une initiative mise en œuvre par la GIZ, à travers son Projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad ( PRCPT).

« Ce Projet œuvre aux cotés des communes depuis plus de 4 ans déjà. Les actions dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène ont été menées à plusieurs niveaux. Aujourd’hui, nous sommes à notre quatrième campagne de salubrité dans la commune de Gounou-Gaya », explique Djibé Benadji, agent de la GIZ. Il demande aux personnes recrutées de s’investir pour que Gounou-Gaya ait un « nouveau visage ».

Le maire de Gounou-Gaya, Demé Baissemma, s’est, quant à lui, appesanti sur l’importance de l’hygiène et l’assainissement. « Vous savez qu’agir sur notre environnement, mettre la propreté dans notre ville nous résout énormément le problème de santé individuelle comme publique. La plupart des maladies de nos enfants, de nous-mêmes, comme les diarrhées, le paludisme sont liées à l’hygiène et l’assainissement, si nous mettons la propreté, on aura résolu beaucoup de ces problèmes », conscientise-t-il. « Chacun doit commencer ce travail d’assainissement dans sa famille et ensuite dans les quartiers », exhorte-t-il.