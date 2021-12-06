أبيشي:أسعار الغاز تواصل في الصعود والانعدام وعلى المستهلك الصبر أو استخدام البدائل

صعدت أسعار الغاز في مدينة أبيشي حاضرة ولاية وداي منذ أيام واستمر صعود وانعدام الغاز حتى مساء اليوم الأحد ،حيث وصل سعر أنبوبة الغاز الواحد بحجم 6kgإلى ثماني مئة ريال

اليوم الأحد، وذلك بعد توقف نقل الغاز إلى الولايات الشرقية منها مدينة أبيشي حاضرة ولاية وداي .

يتجول السكان داخل مدينة أبيشي من مستودع لآخر بحثا عن أنابيب غاز ممتلئة لاستبدالها أو جديدة لاقتناءها إن وجدت ،لكن حال الأمر بهم وصار لسان حالهم يقول لابد من استخدام بدائل الغاز المتمثلة في “الحطب والفحم النباتي”

ووفقما صرح أصحاب المستودعات إن عملية نقل الغاز إلى الولايات الشرقية لتشاد توقف فجاءة دون سابق إنذار لأصحاب المستودعات ،وباتوا في حيرة من أمرهم ،والبعض الآخر منهم قد أغلق مستودعه بسبب مجيء الزبائن بكثرة دون وجود بدائل ولا مخزونا لسد احتياجات الزبائن بحسبما صرحوا .