Société : trois organisations féministes lancent un projet de plaidoyer contre les VBG

Publié le 12-10-2023





Un réseau de trois organisations féministes a lancé ce jeudi 12 octobre 2023 un projet de plaidoyer contre les violences basées sur le genre (VBG) et le renforcement de pouvoir économique des femmes dans les communes du 7e et 9e arrondissements de N’Djamena.

Il s’agit d’un projet piloté par trois associations à savoir l’Association pour l’Épanouissement de la Femme (APEF), l’Association Beauté africaine et la coopérative AgroTech. Le projet est financé par l’AFD (Agence française de Développement) et mis en œuvre par Oxfam Tchad.

L’objectif est de soutenir les femmes dans la lutte contre les violences basées sur le genre à travers les plaidoyers, assurer le pouvoir économique des femmes et renforcer les capacités des acteurs afin d’obtenir des améliorations de conditions des droits de femme. La première étape de ce projet a commencé par l’identification et l’étude de faisabilité des organisations de la société civile. Ceci a permis d’établir une cartographie de ces organisations féministes.

D’après la présidente de l’Association Beauté africaine, Raïssa Zenaba Biani, selon un rapport de l’UNFPA, au premier trimestre de l’année 2023, 969 cas de VBG étaient déclarés dont 34% de cas d’agression physique, 28% de violence physique émotionnelle et 22% de déni de ressource d’opportunité ou de service.

Pour mener à bien ce projet, ces trois organisations féministes mettront sur pied une palette d’activités de plaidoyer et de sensibilisation. Au total, six plaidoyers qui sont le plaidoyer national sur l’applicabilité des textes relatifs aux droits des femmes, le plaidoyer sur l’assistance judiciaire dans le 9eme arrondissement, le plaidoyer sur l’impunité des acteurs des VBG, le plaidoyer sur les conditions de détention des femmes à la prison de Klessoum, une campagne virtuelle sur les VBG et enfin le plaidoyer sur le renforcement des pouvoirs économiques des femmes dans le 7eme et 9eme arrondissement.

Le projet a une durée de 10 mois. La première phase a débuté en août 2023 et prendra fin en avril 2024.