Société : quand le ramadan joue sur le prix des tissus Getzner et Shampo

Publié le 30-03-2023





Le prix des tissus Getzner et Shampo a augmenté au marché. Le constat a été fait le mercredi 29 mars 2023 au grand marché de N’Djamena.

A trois (3) semaines de la fête dr fin de ramadan, les fidèles musulmans se précipitent dans les différentes boutiques de vente de tissu de la capitale. Quel est le tissu le plus sollicité ? à quel prix le tissu est vendu ?

Selon la majorité des commerçants, cette année les prix des tissus Getzner et Shampo ont augmenté par rapport à l’année dernière. Mahamat Adam, un commerçant détaillant au grand marché, explique que cette année, il n’a pas acheté les tissus Getzner et Shampo.

« Lorsqu’on part chez le grossiste des tissus, le prix par balle a augmenté. Pourquoi ? Personne ne te donne les raisons, à prendre ou à laisser. Alors comme nous connaissons bien nos clients, on prend ce qu’ils peuvent acheter », explique Mahamat Adam.

Il ajoute que l’année dernière 3 mètres de tissu Getzner est entre 30 000 et 32 500 f et le Shampo est entre 11 500 et 13 000 f. « Aujourd’hui 3 mètres de tissu Getzner est à 35 000 f sans réduction d’un franc et celui de Shampo est à 15 000 f. Pourtant, il y a des tissus comme XL, XXL dont les prix sont abordables, même 5 mètres est à 17 500 f ».

Prix et qualité des tissus cette année

Dans la famille du tissu Getzner, il y a le Getzner Magnum dont 3 mètres à 35 000F, le VIP dont 3 mètres à 40 000 et Wifi dont le prix de 3 mètres est à 50 000 f.

D’autres tissus sont aussi appréciés par la population, comme, le tissu FR création, super king, super basin rouge, Shanghai Tiger. Ces tissus ont le même prix : 10 000 à 11 000F les 3 mètres et 5 mètres à 17 500F. Le tissu contre-Getzner est maintenant à 12 500f les 3m et Shampo à 15 000F.