Société : le travail du cuir, un art ancestral préservé par Abba Ousmane

Dans le quartier Dembé, dans le 7ᵉ arrondissement de N’Djamena, se trouve l’atelier d’Abba Ousmane, un lieu où le cuir devient une œuvre d’art. Maître artisan depuis plus de soixante ans, Abba Ousmane transforme les peaux brutes de mouton, de serpent, de varan, et même d’autruche, en pièces uniques qui allient tradition et esthétique.

Le processus de fabrication est minutieux, chaque étape est réalisée avec un soin particulier. Tout commence par le tannage traditionnel de la peau, sans produits chimiques, une technique héritée de ses ancêtres. Ensuite, pour donner une texture douce et agréable au cuir, Abba Ousmane utilise une pierre lisse qui révèle toute la finesse de la matière. La dernière étape consiste à éliminer les odeurs naturelles par des lavages successifs, afin d’obtenir un cuir raffiné, prêt à être transformé en ceintures, sacs ou porte-monnaie.

Dans cet atelier modeste, Abba Ousmane initie ses enfants, y compris ses filles, aux secrets du travail du cuir. Ils apprennent jour après jour, suivant les gestes précis et passionnés de leur père. Cet héritage familial est une source de fierté pour Ousmane, qui souhaite transmettre à la prochaine génération l’art du cuir tchadien, afin de préserver un patrimoine culturel riche face aux défis de la modernité.

Les créations d’Ousmane attirent une clientèle variée, principalement composée d’étrangers et de personnes âgées. Pour les étrangers, chaque article est un souvenir authentique de la culture tchadienne, tandis que les clients plus âgés retrouvent dans ces objets une partie de leur histoire et un savoir-faire d’autrefois. Chaque type de cuir a ses particularités .le cuir de vache est apprécié pour sa robustesse, tandis que le cuir de serpent ou de crocodile, plus exotique, séduit par son originalité.

À travers son métier, Abba Ousmane préserve un patrimoine culturel. “Chaque pièce que je fabrique est un peu de moi, de ma famille, et de mon histoire” dit-il avec émotion. Pour lui, transmettre ce savoir à ses enfants est essentiel, car c’est ainsi que l’artisanat du cuir à Dembé continuera de vivre, malgré les changements du monde moderne.

L’atelier d’Abba Ousmane, au-delà de la fabrication d’articles en cuir, est un espace de transmission et de valorisation de l’artisanat tchadien. Grâce à lui et à sa famille, un savoir-faire unique perdure, témoignant de la richesse de la tradition artisanale tchadienne.