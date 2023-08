Société : la plateforme “Vivons tous ensemble” forme ses porteurs de paix

Publié le 05-08-2023





Installés il y a environ un mois dans les 10 communes de la ville de N’Djamena, les porteurs de paix de la plateforme « Vivons tous ensemble », suivent ce 5 aout, à la Maison nationale de la femme, une formation de renforcement de capacités.

C’est plus d’une centaine de jeunes ambassadeurs de la paix, désignés « porteurs de paix » ayant pour mission de promouvoir la paix et le vivre-ensemble dans leurs différentes communes et quartiers qui suivent cette formation pour leur permettre d’exercer leur activité citoyenne.

Pour la coordinatrice de la plateforme « Vivons tous ensemble », Fatimé Boukar Kossei, la formation permettra aux porteurs de paix de s’approprier les mécanismes de la plateforme qui consiste à sensibiliser les communautés sur les méfaits de la guerre, les éduquer sur l’importance de la paix, du vivre-ensemble et de la cohabitation pacifique.

« La paix est un concept qui désigne, pour un individu ou une communauté, un état de calme ou de tranquillité ainsi que l’absence de perturbations, de troubles, de guerre et de conflit », situe la coordinatrice avant de relever que des milliers de personnes meurent en raison de l’absence de cette paix. « Nous devons rigoureusement la placer au centre de notre préoccupation », lance-t-elle tout en appelant les porteurs de paix à faire de cela un devoir social dans leurs communautés respectives.