VIDEO. Port de masque, Ibedou craint des arnaques policières

Le ministre en charge de la sécurité, Mahamat Abali Salah a signé un arrêté pour contraindre les Tchadiens à porter le masque. Le but est de limiter la propagation de la pandémie de Covid-19.

Une peine de 15 jours de prison et une amende de 2000 francs CFA sont retenues pour les contrevenants à la mesure du port obligatoire de masque. Mais, le secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l’Homme, Mahamat Nour Ibedou craint que cette décision ne puisse profiter qu’aux éléments des forces de l’ordre et de sécurité.

Pour Ibedou, les policiers feront de cette mesure leur business et pourront même dépasser les limites. Selon lui, il faut plus miser sur la sensibilisation de la population. le secréatire général de la CTDH décrie par la même occasion, les « ratés » de la Céllule de veille et de sécurité sanitaire, en charge de la lutte contre le covid-19 au Tchad.