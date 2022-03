Tchad : voici les nouveaux horaires de circulation des véhicules de transport interurbain

Par arrêté conjoint No 001 du 6 mars 2022, les ministres en charge des Transports et de la Sécurité publique réglementent la circulation des véhicules destinés au transport interurbain des personnes.

Ainsi, indique l’arrêté, le transport interurbain des personnes s’effectue désormais entre 4 heures du matin et 21 heures sur l’ensemble du territoire national.

“Tout véhicule contrevenant sera saisi et mis en fourrière et subira les sanctions prévues par les textes en vigueur”, peut-on lire. Le document précise toutefois que cette mesure ne s’applique pas aux véhicules appartenant à l’Administration publique, aux particuliers et à ceux disposant des autorisations spéciales de circuler.