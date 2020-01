Tchad : les artisans de l’état d’urgence récompensés

Par Décret N°0027/PR/EMP/CH/2020, les artisans de l’État d’urgence instauré dans les trois provinces du nord et de l’est sont récompensés.

Sont élevés et nommés dans l’Ordre national du Tchad au titre du Ministère Délégué à la Présidence, chargé de la Défense nationale, de la Sécurité, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre les artisans qui ont su conduire l’état d’urgence dans la province du Ouaddaï, Sila et Tibesti.

Au Grade de Dignité de Grand Officier:

Général de Corps d’Armées: Monsieur MAHAMAT ABALI SALAH

Général de Corps d’Armées: Monsieur MAHAMAT ISMAËL CHAIBO.

Au Grade de Commandeur:

Monsieur RAMADAN ERDEBOU DOUNGOUROU

Monsieur KEDELLAH YOUNOUS HAMIDI

Monsieur DJIDI HABRE

Au Grade de Chevalier:

Sultan CHERIF ABDELHADI MAHDI

Sultan SAID BRAHIM MOUSTAPHA