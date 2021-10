Tchad : le patron de la Gendarmerie nationale exige une vigilance accrue de ses hommes dans le Wadi-Fira

Une délégation de la Gendarmerie nationale se trouve dans le nord du pays. Cette équipe conduite par le général de division, Djontan Marcel Hoinati, a eu une rencontre de sécurité ce vendredi, 15 octobre, avec les responsables de la légion n°23 du Wadi-Fira.

La visite s’inscrit dans le cadre d’une évaluation de la mise en œuvre des mesures prises par le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général de corps d’armée Mahamat Idriss Deby Itno, afin de renforcer la sécurité mais aussi s’enquérir de la situation sécuritaire dans la province de Wadi-Fira.





Le Directeur général de la Gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoïnati, a tenu une réunion de sécurité avec les responsables et différents chefs de service de la légion de gendarmerie n° 23 du Wadi-Fira.

Lire aussi : Hadjer-Lamis : le Directeur général de la Gendarmerie nationale rappelle à l’ordre ses éléments

Djontan Marcel s’est félicité de la bonne application des consignes sécuritaires qui sont la levée des barrières de contrôle à l’intérieur du pays, l’interdiction formelle de détenir une arme de guerre pour des civils et militaires non autorisés et le renforcement de l’autorité de l’État.

Lire aussi : Tchad : une barrière anarchique entre Koumra et Sarh démantelée par le Directeur général de la Gendarmerie nationale

« La sécurité des personnes et de leurs biens est l’une des priorités du Conseil militaire de transition. Aucune négligence ne sera tolérée », a déclaré le général de division, Djontan Marcel Hoïnati à ses frères d’armes. Il a invité les hommes en charge de la sécurité de la province du Wadi-Fira à doubler les efforts afin de lutter efficacement contre le trafic des armes, les conflits intercommunautaires. Il a relevé que la province sert de point de passage pour l’immigration et le trafic d’êtres humains en Libye.

Arrivée dans la ville de Biltine, la délégation de la Gendarmerie nationale est témoin d’un vol à main armée. En effet, deux hommes ont utilisé leur arme à feu pour voler un véhicule. Ces derniers ont fini par être arrêtés par les éléments de la Gendarmerie à Kalaït.