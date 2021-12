Tchad : le gouvernement s’agace au sujet des critiques liées à la prime de 50 millions

Le gouvernement tchadien s’attaque aux critiques des personnes au sujet de la prime pour retrouver des auteurs d’un assassinat.

“Est-ce que c’est la première fois dans le monde qu’un gouvernement propose une prime pour rechercher des criminel? En quoi ça vous gêne ?”, s’est agacé le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamalhah, lors d’une conférence de presse ce 23 décembre.

Le porte-parole du gouvernement tchadien va loin dans ses explications. “C’est exactement comme avant. Si on peut demander 50 millions pour trouver un criminel on fera beaucoup d’économie”. Il a cité en exemple les Américains, les Français. “Quand on cherchait Ben Laden on a dépensé des milliards, pas 50 millions. La France met des primes pour retrouver des criminels”.

Ces propos font suite aux critiques qui ont suivi le communiqué publié par le gouvernement le 19 décembre. Le document “lance un appel à toutes personnes ayant des informations ou des indices susceptibles de retrouver les présumés auteurs” d’un assassinat survenu le 8 décembre. En retour, le gouvernement promet récompenser l’informateur à hauteur de 50 millions.