Tchad : le Directeur général de la Gendarmerie nationale suspend deux responsables de la gendarmerie du Batha

Dans le cadre de sa tournée sécuritaire, le Directeur de la Gendarmerie nationale s’est rendu ce 14 octobre à Ati, chef-lieu de la province du Batha. Il a suspendu deux responsables locaux de la sécurité.

Deux responsables de la gendarmerie du Batha sont suspendus par le Directeur général de ladite institution, Djontan Marcel Hoïnati. Il s’agit du commandant de la compagnie de la gendarmerie du Batha et son adjoint. Ils sont suspendus pour des “manquements”.



Lors d’une réunion tenue avec les responsables sécuritaires, le chef de la Gendarmerie a déploré la persistance des conflits intercommunautaires dans la province. Il les a interpellés sur leur rôle.



La visite du général Djontan Marcel Hoïnati vise l’évaluation de la mise en œuvre des mesures sécuritaires prises par le Conseil militaire de transition. Ces mesures concerne la levée des barrières anarchiques à l’intérieur du territoire, et l’interdiction formelle de port d’arme par les civils non autorisés.