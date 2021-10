Tchad : le DG de la Gendarmerie poursuit sa mission d’inspection à l’intérieur du pays

Le Directeur général de la Gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoïnati, continue sa mission d’inspection dans les légions de gendarmerie. Il est arrivé à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, ce 15 octobre.

Cette mission s’inscrit dans une dynamique d’évaluation les décisions prises par par le président du Conseil militaire de transition (CMT) pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens.

“Je félicite de la parfaite application des mesures qui sont, entre autres, la levée des barrières de contrôle installées à l’intérieur du pays, l’interdiction de détenir des armes de guerre par les militaires et les civiles non autorisés et le renforcement de l’autorité de l’État”.

Il a encouragé les gendarmes de la légion n°4 d’Abéché à maintenir le cap.

Cependant, le patron de la Gendarmerie nationale a rappelé à ses hommes que la province du Ouaddaï constitue le repère des malfaiteurs de tout genre. Ces individus se livrent aux trafics d’armes légères et de petit calibre, la contrebande des marchandises, de vol à main armée. Djontan Marcel n’a pas perdu de vue la persistance des conflits intercommunautaires avec des dimensions meurtrières.

Il a donné des instructions et orientations à ses éléments afin de lutter contre ces phénomènes qui sapent les efforts conjugués en faveur de la paix et du développement.

Il a enfin lancé un appel à l’endroit de la population du Ouaddaï à collaborer franchement avec les forces de défense et de sécurité (FDS) pour relever les défis sécuritaires.