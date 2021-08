Tchad : le DG de la Gendarmerie démantèle deux postes fictifs au marché de Dembé

Le directeur général de la Gendarmerie, Djontan Marcel Hoinati, a effectué une descente ce jeudi au marché de Dembé. Une descente qui a permis de démanteler deux postes fictifs de la Gendarmerie.

L’occasion pour le Général trois étoiles de rappeler aux gendarmes que leur rôle est de protéger la population et leurs biens et non de créer un poste d’arnaque au sein des marchés. Il a indiqué que les commandants de brigade qui ont créé ces postes seront sanctionnés. “Plus de gendarmes à compter de ce jour au marché”, a déclaré le patron de la Gendarmerie. Pour lui, la Police municipale doit jouer son rôle.