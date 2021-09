Tchad : le colonel Nandjim Ezechiel Dowa installé à la tête de la gendarmerie du Mayo-Kebbi Est

La légion de la gendarmerie n°7 du Mayo kebbi Est a un nouveau chef. Il s’agit du colonel Nandjim Ezechiel Dowa installé ce 18 septembre.

Le colonel Nandjim Ezechiel Dowa est le nouveau patron de la légion de la gendarmerie n°7 du Mayo kebbi Est. Il a été installé ce samedi 18 septembre par le général de division Djonta Marcel Hoinati, directeur général de la Gendarmerie nationale. Il remplace ainsi le colonel Fouda Khamis Radjo.

Quelques minutes plus tard, le directeur général de la gendarmerie a dirigé une réunion de travail qui a regroupé tous les responsables de la gendarmerie locale. Au cours des échanges, la question sécuritaire dans la province a été au centre. Il a relevé que les conflits communautaires persistent tout comme des phénomènes criminels tels que la contrebande des marchandises et produits prohibés.

Pour lutter contre ces phénomènes, le directeur général de la Gendarmerie a réitéré l’engagement de son institution à lutter farouchement contre les forces du mal sous toutes les formes.Le premier responsable de la gendarmerie a rappelé à ses hommes que la sécurité des personnes et leurs biens est une priorité du président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby. Il a invité son personnel à l’observation stricte des directives du président du Conseil militaire de transition, notamment la levée de toutes les barrières à l’intérieur du territoire.

Ces directives concernent également la détention illégale des armes de guerre par les militaires et civils non autorisés. Il rajoute que la collaboration entre les forces de défense et de sécurité d’une part et les autres acteurs de la sécurité d’autre part est une exigence des nouvelles autorités de la transition et qu’aucune observation ne sera tolérée.

Il a interpelé la population à collaborer davantage avec les forces de l’ordre pour enrayer l’insécurité.