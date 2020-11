Tchad : le Chef de l’Etat donne des instructions pour traquer les auteurs d’enlèvement des personnes contre rançon dans le Mayo-kebbi Ouest

Face au phénomène d’enlèvement des personnes contre rançon dans la province du Mayo-Kebbi Ouest, le chef de l’Etat a pris des mesures fermes pour mettre fin à cette pratique qui menace la quiétude de la population.

Pour mettre un terme à ce phénomène d’un autre âge, le président Idriss Deby Itno a pris de fortes mesures. Sur ses instructions, des forces de défense et de sécurité sont déployées sur le terrain pour traquer les auteurs du phénomène d’enlèvement des personnes contre rançon.

Le chef de l’Etat a aussi donné des instructions pour le renforcement du dispositif juridique et pénal contre ces criminels qui sèment la désolation dans la région. Conscient de la dimension transfrontalière de ce phénomène abject, le maréchal du Tchad a préconisé un renforcement de la coopération judiciaire avec le Cameroun voisin. La mutualisation des efforts entre les deux pays est nécessaire pour combattre plus efficacement cette pratique criminelle et moyenâgeuse.