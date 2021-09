Tchad : la gendarmerie nationale fait le point de la situation sécuritaire

Au cours d’une cérémonie ce mardi 14 septembre 2021, la gendarmerie nationale a présenté à la presse plusieurs présumés malfrats arrêtés. Voici les détails

La gendarmerie nationale a présenté de nombreux engins volés et retrouvés et des objets saisis. Il s’agit une vingtaine de motos, d’un véhicule de marque Toyota du Haut commissariat des réfugiés (HCR) ainsi qu’une importante quantité de stupéfiants, d’armes blanches, à poing et de guerre.

Une dizaine de personnes ont été arrêtées. Elles sont accusées par la gendarmerie de trafic de drogue et vol. Un présumé voleur de mouton a été également appréhendé.

Selon la gendarmerie nationale, situation sécuritaire est nettement améliorée. Cela suite au travail des gendarmes sur le terrain.

Contrairement aux présentations précédentes, il y a peu d’armes à feu saisies et de mineurs arrêtés.