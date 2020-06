Tchad : la France appuie les écoles de la gendarmerie nationale en logistique

Des travaux ont été réalisé ces dernières semaines à la caserne de Boudouloum, à 30 km au Sud-Est de N’Djamena C’est dans le cadre de la coopération bilatérale, avec l’appui financier de la Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense (DCSD) de la France.

Un financement de 7 millions de francs CFA soit 11 000 euros a permis d’installer de nouvelles infrastructures d’alimentation en eau ainsi que d’améliorer celles qui accueillent la salle informatique de l’école.

Trois forages électriques et trois châteaux d’eau, de 3 500 litres chacun, ont été installés, permettant ainsi l’alimentation en eau de tous les bâtiments de l’école par un réseau de tuyauteries. Les infrastructures ne comportaient jusqu’à présent qu’une dizaine de forages manuels, qui, répartis sur la totalité du camp, ne permettaient que difficilement de répondre aux besoins hydriques quotidiens des promotions d’environ 1 000 élèves gendarmes de l’école.

Le financement accordé par la DCSD a également permis de refaire l’isolation de la toiture de la salle informatique, sujette aux infiltrations d’eau en saison des pluies, de climatiser la salle ainsi que de repeindre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment.

Le Directeur général de la Gendarmerie nationale, le général de brigade Marcel Djontan Hoinati a vivement remercié la coopération française pour l’appui apporté à cette structure de formation. Les travaux réalisés permettront le démarrage de stages informatique-bureautique au profit du personnel des écoles de Boudouloum et de la Direction générale, et d’améliorer plus largement la qualité de vie sur le site.

Source : Ambassade de France