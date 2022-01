Société : une mobilisation pour honorer l’armée tchadienne prévue le 2 février

L’Alliance de la société civile pour honorer nos forces de défense et de sécurité du Tchad (ASCIFODES) a annoncé une grande mobilisation du peuple derrière l’armée nationale tchadienne (ANT) le 2 février. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse, ce dimanche 23 janvier.

Le coordonnateur adjoint de l’alliance, Franco Joseph Nateguingar, dans son propos liminaire, a souligné que trois évènements récents retiennent l’attention. Il s’agit des incursions des “ennemis de la paix” en février 2008, la colère de Bohoma en avril 2020 et l’incursion du Fact en avril 2021. “De ces incursions des ennemis de la République, le plus récent en avril 2021 a coûté la vie au Maréchal du Tchad qui, comme toujours, se battait sur le théâtre des opérations pour défendre l’intégrité du Tchad”, rappelle-t-il.

Selon le coordonnateur adjoint, l’armée nationale tchadienne a hissé le nom du Tchad dans le panthéon de l’histoire. Le Tchad est connu et respecté grâce à son armée qui défend courageusement le territoire national et intervient avec succès dans les opérations militaires dans la sous-région. C’est pour toutes ces raisons que le peuple doit témoigner et honorer son armée, dit-il.

L’ASCIFODES se donne comme mission de témoigner l’héroïsme, la promptitude et le patriotisme de l’armée nationale tchadienne et son chef suprême.

“Nous annonçons une grande mobilisation du peuple derrière son armée par une grande manifestation le 2 février 2022 au Palais du 15”, indique-t-il. Pourquoi cette date? Franco Joseph Nateguingar explique : “Comme vous le savez un 2 février 2008, les Tchadiens de la capitale ne savaient à quel saint se vouer. L’angoisse et la peur prenaient le dessus et c’est grâce , une fois de plus, aux forces de défense et de sécurité qui ont bouté les assaillants et ramené la quiétude.”