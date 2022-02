Sécurité : les premiers actes de Moussa Haroun Tirgo à la tête de la Police nationale

A peine installé dans ses nouvelles fonctions de directeur général de la Police nationale, Moussa Haroun Tirgo imprime ses marques.

Dans un message adressé aux directeurs techniques, commandants des unités spécialisées et chefs des services, Moussa Haroun Tirgo suspend les autorisations d’absence et les congés administratifs. Cette suspension prend effet à compter de ce vendredi 18 février et coure jusqu’à nouvel ordre, selon les termes du message. Sont autorisés les évacuations sanitaires et les stages professionnels.