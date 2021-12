Sécurité : le Directeur général de la Gendarmerie Nationale, le général de division Djontan Marcel Hoïnati est à Amtiman

La mission conduite par le Directeur général de la gendarmerie nationale à Amtiman vise à évaluer la mise en œuvre des mesures prises par le président du conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens.

Cette mission d’inspection a permis au Directeur général de la Gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoïnati, de constater avec satisfaction l’application des mesures du PCMT qui sont entre autres la levée des barrières de contrôle à l’intérieur du pays, l’interdiction de port d’armes de guerre par des civils et militaires non autorisés et le renforcement de l’autorité de l’État.

Il a exhorté ses hommes à contribuer dans le même sens car, la sécurité des personnes et de leurs biens constitue l’une des priorités du PCMT.

Le Directeur général a convoqué une réunion de travail ce matin, au cours de laquelle la situation sécuritaire a été largement évoquée. Il a noté que la province est relativement calme ce dernier temps puis a encouragé l’ensemble des acteurs de la sécurité, à maintenir la dynamique.

Il a relevé par ailleurs que ce sont les conflits intercommunautaires qui mettent à mal la cohabitation pacifique dans la province et qu’on doit y prendre garde.

Le chef de la gendarmerie n’a pas perdu de vue des faits criminels qui persistent dans la province notamment les braquages des personnes, le braconnage dans le parc national de Zakouma, le trafic et la détention des armes de guerre.

Il a enfin instruit les gendarmes de la province à développer des stratégies conséquentes afin d’enrayer ces phénomènes et renforcer la sécurité des personnes de manière durable. Toutefois il a attiré l’attention des personnels véreux qui se livrent à des pratiques contraires au droit que des sanctions ne tarderont pas à tomber.

Le Directeur général a fini son message en appelant la population du Salamat à aider les forces de défense et de sécurité à mieux assurer leur sécurité.

Djimotoum Bongtoloum, correspondant à Amtiman