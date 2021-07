Salamat : visite du gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam dans les casernes militaires

Installé il y a à peine deux mois dans ses fonctions de gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a visité ce mercredi 14 juillet les casernes militaires afin de s’imprégner des difficultés que ces corps éprouvent, puis instruire les forces de l’ordre d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.

De la zone de défense et de sécurité No10, en passant par la légion de la gendarmerie 21, le groupement de la Garde nationale et nomade (GNNT) No15, l’Agence nationale de sécurité (ANS) et la police nationale, le message reste le même : la sécurité, le respect de la hiérarchie dans le travail, la collaboration entre les hommes en treillis afin de garantir la sécurité et la paix des citoyens.

Djimotoum Bongtoloum, correspondant à Amtiman