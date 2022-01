Salamat : la 14ème édition de la fête des armées célébrée à Amtiman

C’est dans la caserne militaire de la zone de défense et de sécurité N° 10 que les festivités ont lieu ce vendredi 31 décembre 2021.

Dans son mot de bienvenue aux différentes autorités à cette fête, le chef d’état-major de la zone, le colonel Ahmat Haroun Dabalia a demandé à toute l’assistance d’observer une minute de silence en mémoire du Maréchal Idriss Deby Itno, président de la République et initiateur de cette fête.

Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, qui a pris part aux festivités, a exprimé ses gratitudes aux forces de défense et de sécurité pour le sacrifice consenti pour maintenir la sécurité dans la sous-région. Il les a exhorté à poursuivre leur mission qui est de défendre l’intégrité territoriale, l’unité nationale, de garantir l’indépendance nationale et la sécurité du pays contre toute agression ou menace extérieure ainsi que la protection des personnes et leurs biens.

Sur invitation du général de brigade Fozzari Hassan, commandant de la zone de défense et de sécurité N° 10, les invités et les militaires ont partagé le cocktail pour mettre terme à cette fête.

Djimotoum Bongtoloum, Correspondant à Amtiman