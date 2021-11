Pour une tasse de bouillie, il poignarde mortellement son « ami »

Le présumé meurtrier et la victime travaillent sur un site d’orpaillage, dans l’Ennedi Ouest.

Les mains sur la tête et les cheveux ébouriffés, le présumé meurtrier raconte la scène : « J’ai préparé à manger, il a pris la sauce. Je suis venu prendre la boule pour la transformer en bouillie et y mettre du sucre. Il est encore venu y mettre ses doigts et je l’ai poignardé avec un couteau. C’est un ami avec lequel on travaille ensemble. J’ai besoin de la mort. Svp tuez-moi !Je veux mourir », relate-t-il, visiblement pris de remords.

Torse nu et lunette de soleil au visage, un de ses compagnons confirme sa version des faits. « Il l’a tué simplement à cause de la bouillie. Il n’y a aucun problème entre eux ». La victime est un jeune âgé d’une vingtaine d’années. Selon ces travailleurs, ils sont venus du sud du pays.