La prolifération des armes de guerre à N’Djaména devient de plus en plus inquiétante. Il y a quelques jours plus de 500 armes saisies par les forces de l’ordre et de sécurité ont été présentées. Pour le ministre de la Sécurité, Souleyman Abakar Adam, ces armes proviennent des pays voisins qui ne maitrisent pas leurs arsenaux. Ecoutez